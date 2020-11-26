Мэром Николаева остается действующий глава города, кандидат от ОПЗЖ проиграл

Об этом сообщают пресс-служба партии "Пропозиция", Facebook-страница депутата николаевского горсовета Федора Панченко

Дословно "Пропозиция": "Сенкевич набрал 54 411 голосов, что составляет 59,74%. Его оппонент - кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка получил 35 416 голосов, и 40,26% соответственно".

Панченко опубликовал постановление территориальной избирательной комиссии, которая признала Сенкевича новоизбранным мэром города.

Сенкевич один из соучредителей партии мэров "Пропозиция".

Источник