Боррель розповів, який мирний план для України обговорює міжнародне співтовариство

Таку думку висловив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель по прибуттю на зустріч голів МЗС країн G7, пише УНН.

Верховного представника ЄС запитали про оцінку швейцарської мирної конференції для України у червні, і чого він від неї очікує з огляду на те, що росія не бере участі.

«Єдиний план – це (мирний) план (президента Володимира) Зеленського. Іншого немає. Спочатку було багато планів - китайський, бразильський, латиноамериканський, африканський. Усі вони зникли, єдиний, який зберігає динаміку та обговорюється міжнародною спільнотою, - це План, представлений Зеленським. І міжнародна спільнота має показати, як ми бачимо кінець цієї війни. Звісно, потім треба буде дискусії з росією, яка є агресором – не забувайте про це. Не забувайте про це: є агресор і сторона, що зазнає агресії. Сторона, яка зазнає агресії, намагається захистити себе. Міжнародна спільнота має сказати, як ми бачимо кінець цієї війни», - зазначив Боррель.