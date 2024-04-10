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Столтенберг: Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться19 квітня

18.04.2024 / 15:23
Засідання Ради Україна-НАТО відбудеться у найближчу п’ятницю, 19 квітня.

Про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції в Брюсселі.

"Президент Зеленський звернувся з проханням про скликання засідання Ради Україна-НАТО. Ми проведемо засідання у п’ятницю", – сказав Столтенберг після зустрічі з прем’єр-міністрами Нідерландів, Данії та Чехії.

За його словами, Рада Україна-НАТО збереться на рівні міністрів оборони "для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України". У ній також візьме участь Володимир Зеленський.

"Зокрема очікую обговорення щодо ППО, а також артилерійських снарядів у продовження чеської ініціативи, яку підтримали Нідерланди й Данія", – заявив генсек НАТО.

Також Столтенберг висловив думку, що держави-члени Альянсу повинні віддавати пріоритет більшій військовій допомозі України перед виконанням цілі з витрат на власну оборону у 2% ВВП.

"Якщо перед союзниками постає вибір між виконанням цілей НАТО з витрат на оборону та наданням Україні більше допомоги, мій сигнал чіткий: надсилайте більше Україні", – зазначив він.

Столтенберг
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