Міноборони: Військовослужбовці можуть отримати грошову компенсацію за оренду житла за місцем служби

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Розмір компенсації визначається Міноборони щорічно з огляду на наявний фінансовий ресурс, передбачений в кошторисі Міністерства на відповідний бюджетний рік.

Відповідно до рішення міністра оборони від 23.01.2025 Nº 2640/з, розмір грошової компенсації у 2025 році встановлений у розмірі:

у місті Київ – 4 560 грн.

в обласних центрах – 3 420 грн.

в інших населених пунктах – 2 280 грн.

Військовослужбовцям, які мають трьох і більше членів сім'ї, розмір грошової компенсації за оренду житла збільшується на 1,5 рази.

Якщо особа одночасно має право на отримання грошової компенсації, передбаченої Порядком, та інших компенсаційних виплат, встановлених іншими нормативно-правовими актами, виплата грошових сум здійснюється лише за однією з підстав за її вибором.

Грошову компенсацію за оренду житла можуть отримати:

Військовослужбовці офіцерського, рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять службу за контрактом (включаючи осіб офіцерського складу, призваних за призовом).

Курсанти військових навчальних закладів та навчальних підрозділів вищих навчальних закладів, які мають сім'ї.

Інші військовослужбовці, окрім тих, хто був призваний за мобілізацією до укладення контракту.

Для отримання грошової компенсації та визначення її розміру військовослужбовець подає рапорт командиру військової частини, до якого додаються:

Копії документів, що підтверджують особу та громадянство України військовослужбовця та членів його сім'ї.

Копія ІПН.

Інформація (витяг, довідка) з БТІ про нерухоме майно, яке належить військовослужбовцю та його родині в населеному пункті за місцем служби.

Копії документів, що підтверджують родинні стосунки.

Завірена копія довідки про забезпечення житлом з попереднього місця служби, видана відповідним органом (окрім осіб, які приїхали з тимчасово окупованих територій або населених пунктів, де органи влади не здійснюють свої повноваження).

Акт комісійного обстеження об'єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії.

Під час розгляду рапорту перевіряються відомості про нерухоме майно військовослужбовця та його сім’ї з Державного реєстру речових прав. Також перевіряються житлові умови, що здійснюється житловою комісією військової частини. Про результати перевірки складається довідка (акт), яка подається командиру (начальнику) частини.