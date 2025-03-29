Макрон: Партнери України мають три тижні для того, щоб знайти плани контролю за припиненням вогню

Під час зустрічі "Коаліції охочих" було ухвалено рішення доручити керівникам відомств розробити відповідні пропозиції. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Sky News.

Французькій лідер також повідомив, що Велика Британія і Франція направлять в Україну військову делегацію для роботи з київськими збройними силами, щоб допомогти їм спланувати майбутнє. З його слів, це дасть змогу коаліції просуватись надалі.

Вони вивчать, "який формат необхідний з погляду кількості солдатів і яке обладнання та спорядження потрібне для відповіді на майбутню російську агресію і стримування будь-якої російської агресії".

"Це дасть нам змогу перейти до етапу планування, щоб уточнити внесок кожної країни, що входить до нашої коаліції, щоб дати Україні чітке уявлення про те, який саме план дій ми хочемо впровадити", - сказав Макрон.