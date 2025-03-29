Войти | Зарегистрироваться
18:54

суббота,
29 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Макрон: Партнери України мають три тижні для того, щоб знайти плани контролю за припиненням вогню

28.03.2025 / 17:27
Міністри закордонних справ країн-партнерів України мають три тижні для того, щоб знайти плани контролю за припиненням вогню.

Під час зустрічі "Коаліції охочих" було ухвалено рішення доручити керівникам відомств розробити відповідні пропозиції. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Sky News.

Французькій лідер також повідомив, що Велика Британія і Франція направлять в Україну військову делегацію для роботи з київськими збройними силами, щоб допомогти їм спланувати майбутнє. З його слів, це дасть змогу коаліції просуватись надалі.

Вони вивчать, "який формат необхідний з погляду кількості солдатів і яке обладнання та спорядження потрібне для відповіді на майбутню російську агресію і стримування будь-якої російської агресії".

"Це дасть нам змогу перейти до етапу планування, щоб уточнити внесок кожної країни, що входить до нашої коаліції, щоб дати Україні чітке уявлення про те, який саме план дій ми хочемо впровадити", - сказав Макрон.

Макрон
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 марта
28 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.