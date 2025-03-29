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Черногоренко: У застосунку Резерв+ з'являться ще дві відстрочки

29.03.2025 / 10:10
Ще дві відстрочки з'являться у мережевому застосунку Резерв+ до 8 травня.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

За інформацією заступниці міністра цього тижня запрацювали відстрочки для людей з інвалідністю без пенсійного посвідчення. До 8 травня заплановано активувати відстрочки ще для двох категорій військовозобов'язаних.

1. Люди з тимчасовою непридатністю до військової служби від 6 до 12 місяців. Ця відстрочка надаватиметься на підставі висновку ВЛК.

2. Люди, які мають дружину/чоловіка в війську та дитину до 18 років.

"Запуск відстрочок — процес об’ємний і багаторівневий. Необхідно погодити доступ до реєстрів різних міністерств та організацій, налагодити взаємодію між ними, зрозуміти, який шлях отримання треба пропрацювати, щоб відстрочка генерувалася належним чином", - зазначає Черногоренко.

Черногоренко, Резерв+
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