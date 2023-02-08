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Резніков хоче перезапустити антикорупційне управління Міноборони

09.02.2023 / 13:29
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про плани перезапустити антикорупційне управління відомства через ряд гучних скандалів.

Слова Резнікова передає прес-служба Міноборони.

Глава відомства зазначив, що міністерство, серед іншого, візьметься за формування громадського антикорупційного механізму.

«Щодо попередження та запобігання корупції. Діємо за такими напрямами. Перше – перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони. Шукаємо кадри. Друге – формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті для співпраці», – заявив Резніков.

За словами керівника Міноборони, до створення громадського антикорупційного органу при міністерстві вже готово приєднатися 17 експертів. На 10 лютого Резніков запланував зустріч з робочою групою з формування антикорупційної ради.

Резніков, Міноборони
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