Резніков хоче перезапустити антикорупційне управління Міноборони

Слова Резнікова передає прес-служба Міноборони.

Глава відомства зазначив, що міністерство, серед іншого, візьметься за формування громадського антикорупційного механізму.

«Щодо попередження та запобігання корупції. Діємо за такими напрямами. Перше – перезавантажуємо антикорупційне управління Міноборони. Шукаємо кадри. Друге – формуємо громадський антикорупційний механізм, відкриті для співпраці», – заявив Резніков.

За словами керівника Міноборони, до створення громадського антикорупційного органу при міністерстві вже готово приєднатися 17 експертів. На 10 лютого Резніков запланував зустріч з робочою групою з формування антикорупційної ради.