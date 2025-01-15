Фіцо: Шукаємо дату для зустрічі з президентом України

"Ми шукаємо іншу дату, яка має відбутися в найближчі кілька днів", - сказав Фіцо, коментуючи запрошення Зеленського прибути до Києва в п'ятницю, повідомляє iRozhlas.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запросив президента України Володимира Зеленського на зустріч поблизу державних кордонів між Словаччиною та Україною. Своє запрошення Фіцо оголосив під час відеозвернення до Зеленського, розміщеного на фейсбук-сторінці Фіцо.

Зеленський, зі свого боку, запропонував Фіцо прибути до Києва в п'ятницю.

Раніше Фіцо також пригрозив накладенням вето на майбутній пакет військової допомоги Україні від європейських союзників. За його словами, це відповідь на припинення транзиту російського газу з боку України.

Раніше прем'єр Словаччини заявляв, що Братислава може припинити постачати електроенергію в Україну, якщо Київ не погодиться відновити транзит російського газу своєю територією. Також минулого тижня Фіцо назвав Зеленського "жебраком і шантажистом"

Президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що відмовляється їхати з офіційним візитом до Києва через те, що Україна припинила транзит російського газу.