Войти | Зарегистрироваться
11:35

вторник,
17 января
Онлайн
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Технології
Стало відомо, які зміни Рада може внести в «автоцивілку»
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
Фінанси
Держпраці: Роботодавці мають право не робити індексацію заробітної плати
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Політика

Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу

16.01.2023 / 09:04
Президент України Володимир Зеленський у неділю підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України Про застосування персональних санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу на російських каналах, а також інших діячів медіасфери РФ.

Відповідний указ № 23/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.

Зазначене рішення РНБО додається до указу, воно містить перелік з 198 діячів російської культури і медіасфери, проти яких вводяться персональні санкції.

До списку, серед інших, потрапили російський блогер, перекладач і публіцист Дмитро Пучков (Goblin), політик Сергій Станкевич, генеральний продюсер російського пропагандистського телеканалу "Звезда" Борис Яновський, телеведуча Яна Рудковська, актор і телеведучий Борис Корчевников, російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, соціолог Євген Копатько, політолог Ростислав Іщенко, Родіон Мірошник, публіцист і пропагандист Володимир Корнілов, спортивний журналіст Дмитро Губернієв, режисер Андрій Кончаловський та інші пропагандисти центральних російських телеканалів, а також т. зв. російські "воєнкори".

До списку також потрапила колишня українська телеведуча, яка нині знімає пропагандистські ролики для російського телебачення на тимчасово окупованих територіях України, Діана Панченко.

Проти осіб, які потрапили до цього списку, вводиться повний пакет персональних санкцій терміном на 10 років.

"Цей указ набуває чинності з дня опублікування", - йдеться в підписаному президентом документі.

Источник: Интерфакс-Украина
РНБО, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
17 января
16 января
15 января
14 января
13 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.