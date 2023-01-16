Зеленський підписав указ про введення санкцій проти 198 російських пропагандистів і учасників ток-шоу

Відповідний указ № 23/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 15 січня 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", - йдеться в документі.

Зазначене рішення РНБО додається до указу, воно містить перелік з 198 діячів російської культури і медіасфери, проти яких вводяться персональні санкції.

До списку, серед інших, потрапили російський блогер, перекладач і публіцист Дмитро Пучков (Goblin), політик Сергій Станкевич, генеральний продюсер російського пропагандистського телеканалу "Звезда" Борис Яновський, телеведуча Яна Рудковська, актор і телеведучий Борис Корчевников, російський музичний критик і журналіст Сергій Сосєдов, соціолог Євген Копатько, політолог Ростислав Іщенко, Родіон Мірошник, публіцист і пропагандист Володимир Корнілов, спортивний журналіст Дмитро Губернієв, режисер Андрій Кончаловський та інші пропагандисти центральних російських телеканалів, а також т. зв. російські "воєнкори".

До списку також потрапила колишня українська телеведуча, яка нині знімає пропагандистські ролики для російського телебачення на тимчасово окупованих територіях України, Діана Панченко.

Проти осіб, які потрапили до цього списку, вводиться повний пакет персональних санкцій терміном на 10 років.

"Цей указ набуває чинності з дня опублікування", - йдеться в підписаному президентом документі.