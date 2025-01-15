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Польща готує візит представників ОПК до України

18.01.2025 / 13:15
Віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш готує візит представників польської оборонної промисловості до України.

Про це польський урядовець заявив під час виступу в п’ятницю у Варшаві перед представниками військового дипломатичного корпусу, передає Укрінформ з посиланням на Wnp.pl.

За словами Косіняка-Камиша, у 2025 році для нього важливим буде просування можливостей для польського ОПК. Він зауважив, що в понеділок вирушає з відповідною місією до Швеції, а через декілька тижнів – до Франції.

«Я готую місію в Україну з польською оборонною промисловістю, як державною, так і приватною. Адже як для одних, так й інших має бути місце у нашому порядку денному і наших зустрічах»,- сказав Косіняк-Камиш.

Він підкреслив, що Польща «підтримуватиме Україну, буде хабом для воюючої України й надаватиме їй допомогу так довго, як це потрібно, адже це боротьба також за безпеку Європи та польської держави».

Польський віцепрем’єр підкреслив, що Польща зараз виділяє на оборону найбільше серед усіх країн НАТО: цього року ця цифра сягне майже 5% ВВП. Він додав, що під час Польського головування в ЄС він за будь-якої можливості говоритиме, що витрати на оборону на рівні 2% ВВП зараз вже є недостатніми. Він зауважив, що генсек НАТО у цьому контексті говорив вже про витрати на оборону на рівні 3-4%, а президент Трамп – про 5%.

Міністр оборони РП також звернув увагу на потребу інвестицій в цивільну оборону, зокрема будівництво бомбосховищ. За його словами, на ці цілі уряд країни планує щороку витрачати 0,3% ВВП.

«Це велика інвестиція. Тут у нас дуже багато роботи, тому що відставання, з якими ми зіткнулися, коли прийшли до влади, в цьому плані є просто величезними»,- констатував Косіняк-Камиш.

Польща, Косіняк-Камиш
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