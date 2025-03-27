Вранці у середу, 26 березня, президент США Дональд Трамп визнав, що рф може затягувати переговори про припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні телеканалу.

Зазначається, що однією з найважливіших для України були Мінські угоди 2014 року, підписані з метою припинення бойових дій після вторгнення росії до Криму в лютому того ж року. Цю угоду агресор також порушив.

"Вони фактично не могли нічого зробити зі зброєю, яку отримали у спадок. Але Україна мала необхідний досвід. Вона могла б створити власний ядерний арсенал, який реально працював би, якби вирішила це зробити. Але у 1994 році вона відмовилася від цього в обмін на гарантії безпеки", — написав Кларк.

На його думку, саме 1994 рік був найбільшим з усіх порушенням угод.

"Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від своєї ядерної зброї, успадкованої від старого Радянського Союзу, і Україна була єдиною країною, яка могла її використати", — вважає військовий аналітик Майкл Кларк.