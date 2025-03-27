Войти | Зарегистрироваться
03:52

пятница,
28 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Аналітик Sky News підрахував, скільки угод порушила росія

27.03.2025 / 17:27
Військовий аналітик Sky News Майкл Кларк підрахував, що росія порушила щонайменше 190 угод.

Вранці у середу, 26 березня, президент США Дональд Трамп визнав, що рф може затягувати переговори про припинення вогню. Про це йдеться у повідомленні телеканалу.

Зазначається, що однією з найважливіших для України були Мінські угоди 2014 року, підписані з метою припинення бойових дій після вторгнення росії до Криму в лютому того ж року. Цю угоду агресор також порушив.

"Вони фактично не могли нічого зробити зі зброєю, яку отримали у спадок. Але Україна мала необхідний досвід. Вона могла б створити власний ядерний арсенал, який реально працював би, якби вирішила це зробити. Але у 1994 році вона відмовилася від цього в обмін на гарантії безпеки", — написав Кларк.

На його думку, саме 1994 рік був найбільшим з усіх порушенням угод.

"Будапештський меморандум, коли Україна відмовилася від своєї ядерної зброї, успадкованої від старого Радянського Союзу, і Україна була єдиною країною, яка могла її використати", — вважає військовий аналітик Майкл Кларк.

Кларк, Sky News
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 марта
26 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.