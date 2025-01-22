Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно

"Нам потрібна єдина європейська політика в галузі безпеки й оборони. І всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно, а не стільки, скільки вони звикли витрачати за роки сумнівів. Якщо на оборону потрібно 5% ВВП, то нехай буде 5%. І не треба грати на емоціях людей, що оборона має компенсуватися за рахунок медицини або пенсій - це несправедливо", - сказав Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі (Швейцарія).

За його словами, "наразі неясно, чи буде Європа взагалі сидіти за столом, коли війна проти нашої країни закінчиться", проте видно, який вплив на рф має КНР. Зеленський подякував країнам Європи за підтримку, яку вони надали Україні з початку війни.

"Але чи дослухається президент Трамп до Європи, чи буде він вести переговори з росією і Китаєм без Європи? Європа має навчитися повністю дбати про себе, щоб світ не міг дозволити собі ігнорувати її", - наголосив Зеленський.