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Зеленський: Я не можу змінити ставлення українців до росіян

01.03.2025 / 13:15
Такі суперечки, яка сталася в Білому домі під час зустрічі Президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа, – недобре для обох сторін, але Президент України не може «змінити наше українське ставлення до росіян» і не хоче, щоб вони далі вбивали українців.

Я передає власкор Укрінформу, про це Зеленський сказав у інтерв’ю Fox News у п’ятницю ввечері.

«Це дуже, дуже ясно, що американці - наші найкращі друзі, європейці - наші найкращі друзі, а путін з росією - вороги. І це не означає, що ми не хочемо миру. Ми просто хочемо визнати реальність, реальну ситуацію», – сказав Зеленський, зазначивши, що йдеться про надання гарантій безпеки.

«Давайте створимо інфраструктуру гарантій безпеки. Давайте просто поділимося з нашими людьми, що Америка залишається з нами», – сказав глава держави.

Він зазначив, що поважає Президента Трампа і американський народ.

«Я вважаю, що ми повинні бути дуже відкритими і дуже чесними, і я не впевнений, що ми зробили щось погане. Думаю, можливо, деякі речі ми повинні іноді обговорювати поза засобами масової інформації, при всій повазі до демократії і вільних ЗМІ», – сказав Зеленський.

Але, за його словами, потрібно розуміти позицію України і українців. «Ми - партнери… Ми - дуже близькі партнери. Ми повинні бути чесними», – додав він.

Зеленський наголосив, що Україна хоче миру, «і в нас буде у будь-якому разі дипломатія, у нас будуть переговори». Але йдеться про справедливий і тривалий мир, зауважив він.

«Це означає, що ми повинні бути дуже сильними за столом переговорів», за яким мають бути Україна, росія, США і Європа, додав Зеленський.

«Ми готові до миру, але ми повинні бути в сильному становищі. Що означає просто знати, що наша армія сильна, що наші партнери - з нами, і що у нас є гарантії безпеки», – зазначив Президент.

Він повторив, що Україна насамперед хоче миру. «Ось чому я перебуваю у США. Ось чому я відвідав Президента Трампа. І ще раз дякую за запрошення. Угода з видобутку корисних копалин – це перший крок до безпеки, який гарантує, що люди прагнутимуть до миру, і це наблизить нас до миру», – додав Зеленський.

Він підкреслив, що без допомоги США «нам буде важко». «Без вашої підтримки буде важко, але ми не можемо втратити наші цінності, наших людей. Ми не можемо втратити свою свободу», – наголосив він.

Зеленський
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