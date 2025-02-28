Войти | Зарегистрироваться
19:10

суббота,
01 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Візит Зеленського до Вашингтона був скасований американцями, але був підтверджений після дзвінка Макрона, - ЗМІ

28.02.2025 / 11:14
Візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона був би скасований Дональдом Трампом. Але президенту Франції Еммануелю Макрону вдалося його переконати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV.

Як зазначає видання, "зустріч ледь не зірвалася".

"Візит Володимира Зеленського до Вашингтона в п'ятницю, 28 лютого, був скасований американцями, але зрештою був підтверджений після дзвінка Еммануеля Макрона", - пишуть журналісти BFMTV з посиланням на дипломатичне джерело.

Як стверджується в статті, у середу, 26 лютого, Зеленський отримав повідомлення від американської адміністрації, в якому його просили не приїжджати до США для зустрічі з Дональдом Трампом.

"Тоді Володимир Зеленський зателефонував Еммануелю Макрону, який, своєю чергою, зв'язався з Дональдом Трампом, попросивши його прийняти свого колегу і додавши, що поручиться за нього", - повідомляють французькі журналісти.

У підсумку, як уточнюється, Дональд Трамп погодився, оголосивши в середу, 26 лютого, що прийме Зеленського в Білому домі.

Трамп, Макрон, Зеленський
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 марта
28 февраля
27 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.