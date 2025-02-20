Резолюція ООН від США: Оплакуємо загибель людей під час "російсько-українського конфлікту"

"Короткий проект резолюції США з трьох абзаців, з яким ознайомилося агентство Reuters, оплакує загибель людей під час "російсько-українського конфлікту" і підтверджує, що "головною метою Організації Об'єднаних Націй є підтримання міжнародного миру і безпеки та мирне врегулювання суперечок", - цитує Reuters.

Резолюція, запропонована США, також "закликає до швидкого припинення конфлікту і ще більше закликає до встановлення тривалого миру між Україною і росією".

Росія запропонувала поправку, яку побачило агентство Reuters, щоб цей рядок звучав так: "закликає до швидкого припинення конфлікту, в тому числі шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до тривалого миру між Україною і росією".

"Посол росії в ООН василь небензя назвав проект резолюції США "хорошим кроком". російський дипломат на умовах анонімності заявив, що якщо російська поправка буде прийнята Генеральною Асамблеєю, то москва проголосує за резолюцію США", - пише Reuters.

За словами небензі, він був проінформований представниками США перед тим, як проект був розповсюджений серед 193 членів Генеральної Асамблеї.