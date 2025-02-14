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Макрон: Якщо Трамп дійсно зможе переконати путіна припинити агресію проти України, це буде чудовою новиною

15.02.2025 / 10:10
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що лише Україна має вести переговори щодо миру, а Франція активно сприятиме цьому процесу.

"Я розмовляв із президентом Зеленським. Якщо президент Трамп дійсно зможе переконати президента путіна припинити агресію проти України, це буде чудовою новиною. Тоді тільки українці зможуть вести переговори про міцний і довгостроковий мир. Ми допоможемо їм у цьому починанні", - написав він у соцмережі Х.

За його словами, європейцям потрібно буде зміцнити колективну безпеку і стати більш автономними.

"Франція повною мірою зіграє свою роль у прискоренні цього процесу. Сильніша і суверенніша Європа, давайте зробимо це зараз", - зазначив він.

Трамп, Макрон, Зеленський
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