Bloomberg: У москві планують максимально скористатися заявами Трампа проти Зеленського

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, навіть кремль був здивований різким тоном коментарів Трампа, які російський диктатор володимир путін собі не дозволяв.

За словами людини, яка обізнана з ситуацією, критика президента США проти України перевершила всі очікування в москві, що погляд Вашингтона на війну можна повернути на користь росії.

«Хоча російські офіційні особи не до кінця розуміють стратегію переговорів Трампа, побоюються пасток і несподіваних поворотів подій, вони повинні скористатися шансом витягти максимально можливі вигоди для рф з будь-якої угоди щодо припинення війни», – цитує видання джерело, яке побажало залишитися анонімним.