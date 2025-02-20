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Bloomberg: У москві планують максимально скористатися заявами Трампа проти Зеленського

21.02.2025 / 18:30
Різкі заяви президента США Дональда Трампа проти президента України Володимира Зеленського за останні дні перевершили всі очікування кремля. У москві планують максимально скористатися цією ситуацією.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, навіть кремль був здивований різким тоном коментарів Трампа, які російський диктатор володимир путін собі не дозволяв.

За словами людини, яка обізнана з ситуацією, критика президента США проти України перевершила всі очікування в москві, що погляд Вашингтона на війну можна повернути на користь росії.

«Хоча російські офіційні особи не до кінця розуміють стратегію переговорів Трампа, побоюються пасток і несподіваних поворотів подій, вони повинні скористатися шансом витягти максимально можливі вигоди для рф з будь-якої угоди щодо припинення війни», – цитує видання джерело, яке побажало залишитися анонімним.

Bloomberg, Трамп
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