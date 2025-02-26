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Литва: Наразі немає варіантів заміни оборонного потенціалу США в Європі

26.02.2025 / 14:21
Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс заявив, що наразі немає варіантів заміни оборонного потенціалу США в Європі.

Про це він заявив у інтерв’ю німецьким ЗМІ, цитує литовський мовник LRT, пише "Європейська правда".

Будріс вважає, що навіть якщо Європа почне з цього року витрачати 5% від ВВП на оборону – вона не наростить цей потенціал за п'ять чи 10 років.

"Ми залежні від трансатлантичних відносин. Тому нам потрібно шукати можливості для зміцнення наших зв'язків", – сказав він.

Очільник литовського МЗС підкреслив, що присутність США в регіоні критично необхідна, і Литва – не єдина країна, якій загрожує росія.

"Наше розуміння національної безпеки базується на двох основних речах – членство в НАТО і наші стратегічні відносини з США. Так, ми робимо це, тому що наші відносини з США є екзистенційними, але я сумніваюся, що ми єдині в Європі, кому також загрожує росія", – сказав міністр.

Литовський міністр зазначив, що якщо всі структури зруйнуються, і якщо НАТО зруйнується – "всі опиняться під загрозою і всі зіткнуться з екзистенційними загрозами".

Литва, Будріс
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