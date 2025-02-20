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Джонсон: Угода зі США про українські корисні копалини в довгостроковій перспективі буде вигідна Україні

25.02.2025 / 14:21
Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що угода зі США про українські корисні копалини в довгостроковій перспективі буде вигідна Україні.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Джонсон заявив під час спеціальної зустрічі у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Джонсон розповів, що бачив цю угоду і аналізував її.

"Так, ця угода – це вимагання. Але згадайте наш ленд-ліз. Нас просто обібрали, забрали наші військові бази, і ми до 2006 року розплачувалися за цю допомогу", – сказав експрем'єр.

Проте, на його думку, ця угода гарантує збереження вільної України.

"Якщо не буде вільної України, то до цього фонду нічого не буде надходити", – впевнений Джонсон.

Він сказав, що розуміє побоювання України щодо наслідків цієї угоди, але він переконаний, що її потрібно підписати.

"Адже там є і добрі речі, наприклад, про довготермінове партнерство зі Сполученими Штатами. Ви ж хочете такого партнерства саме зі Сполученими Штатами, а не з путінською росією?" – переконує Джонсон.

Він сказав, що йому не до вподоби стиль переговорів президента США Дональда Трампа.

"Але з цього може постати велика користь. Зрештою, чим більше ви жахаєтесь, тим більше радіє путін", – резюмував він.

Джонсон
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