Джонсон: Угода зі США про українські корисні копалини в довгостроковій перспективі буде вигідна Україні

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це Джонсон заявив під час спеціальної зустрічі у Києві, організованої Фондом Віктора Пінчука.

Джонсон розповів, що бачив цю угоду і аналізував її.

"Так, ця угода – це вимагання. Але згадайте наш ленд-ліз. Нас просто обібрали, забрали наші військові бази, і ми до 2006 року розплачувалися за цю допомогу", – сказав експрем'єр.

Проте, на його думку, ця угода гарантує збереження вільної України.

"Якщо не буде вільної України, то до цього фонду нічого не буде надходити", – впевнений Джонсон.

Він сказав, що розуміє побоювання України щодо наслідків цієї угоди, але він переконаний, що її потрібно підписати.

"Адже там є і добрі речі, наприклад, про довготермінове партнерство зі Сполученими Штатами. Ви ж хочете такого партнерства саме зі Сполученими Штатами, а не з путінською росією?" – переконує Джонсон.

Він сказав, що йому не до вподоби стиль переговорів президента США Дональда Трампа.

"Але з цього може постати велика користь. Зрештою, чим більше ви жахаєтесь, тим більше радіє путін", – резюмував він.