Ван Ї про війну в Україні: Протягом останніх трьох років ми активно сприяли миру та діалогу

Про це міністр сказав в інтерв'ю китайським ЗМІ після 10-денного турне до країн Євросоюзу, США та Південної Африки.

Він пояснив, що Пекін завжди виступав за розв'язання конфлікту шляхом діалогу та консультацій. Минулого року було започаткував спільно з Бразилією ініціативу "Друзі миру", у рамках якої країни Глобального Півдня обговорюють своє бачення шляхів припинення війни.

"Ми не сиділи, склавши руки. Протягом останніх трьох років ми активно сприяли миру та діалогу", - заявив Ван Ї.

Дипломат назвав війну рф проти України "українською кризою" та підтримав зусилля, які спрямовані на досягнення миру.