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Ван Ї про війну в Україні: Протягом останніх трьох років ми активно сприяли миру та діалогу

24.02.2025 / 17:27
Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вважає, що вже з'являються реальні можливості для встановлення миру в Україні. Припинення російсько-української війни на тлі зростання останнім часом закликів до пошуку шляхів, на його думку, є реальним.

Про це міністр сказав в інтерв'ю китайським ЗМІ після 10-денного турне до країн Євросоюзу, США та Південної Африки.

Він пояснив, що Пекін завжди виступав за розв'язання конфлікту шляхом діалогу та консультацій. Минулого року було започаткував спільно з Бразилією ініціативу "Друзі миру", у рамках якої країни Глобального Півдня обговорюють своє бачення шляхів припинення війни.

"Ми не сиділи, склавши руки. Протягом останніх трьох років ми активно сприяли миру та діалогу", - заявив Ван Ї.

Дипломат назвав війну рф проти України "українською кризою" та підтримав зусилля, які спрямовані на досягнення миру.

Ван Ї
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