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Зеленський: Лікарням, садочкям, школям без "Старлінків" буде складно, це гуманітарний виклик для нас

24.02.2025 / 11:14
Представники влади США не озвучували погрози офіційному Києву про можливість блокувати роботу станцій супутникового інтернету Starlink на території України. Проте українська сторона має бути готова до такого сценарію.

Про це у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна заявив президент Володимир Зеленський на прес-конференції 23 лютого.

Так глава держави відповів на запитання щодо можливої загрози з боку Вашингтона блокувати роботу Starlink (проєкт американської компанії SpaceX, власником якої є наближений до президента США Дональд Трампа Ілон Маск), або обмежити надання розвідданих або інші дії по припиненню допомоги..

"Відповім, але не на всі. Щодо Starlink-ів, тощо. Натяків не було, в медіа це бачили. Повинні бути готові? Так", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що відповідні інституції "над цим працюють".

"Вважаю, що відключати нас від Starlink не правильно. Тисячі систем - це лікарні, садочки, школи. Там без "Старлінків" буде складно, це гуманітарний виклик для нас", - звернув увагу президент.

Разом з тим Зеленський акцентував, що плата західними партнерами за користування "Старлінками" Україною продовжується.

"Ми сплачуємо гроші за це, дякую партнерам, Польща і Німеччина платять за це. Це не безкоштовна технологія, ми щомісячно платимо ренту. Тому будемо вважати, що поки нема таких ризиків, що це тільки в медіа. Але хто проінформований, той озброєний", - констатував президент.

Зеленський
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