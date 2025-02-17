Ми організуємо протест без прапорів, куди може прийти будь-хто: Додон анонсував протести в Молдові

Перша акція запланована на суботу, 22 лютого, об 11:00 біля будівлі адміністрації президента, повідомив політик в одному з інтерв'ю. Додон уточнив, що протести будуть відкриті для всіх громадян, незалежно від їхніх політичних поглядів.

"Ми організуємо протест без прапорів, куди може прийти будь-хто. Це тільки початок. Ми проведемо й інші акції, особливо коли потеплішає, і більше людей будуть готові вийти на вулиці. Протест пройде у вихідний, тому що так зручніше багатьом, зокрема нашим колегам із регіонів", – заявив лідер ПСРМ.

Додон ще наприкінці січня заявляв про намір розпочати масові протести проти нинішнього уряду. Тоді ж він закликав опозицію до об'єднання, зазначивши, що вже ведуться переговори з деякими політичними силами для узгодження спільного порядку протестів.

Спікер парламенту Ігор Гросу назвав оголошені ПСРМ протести частиною "плану Росії дестабілізувати Молдову".