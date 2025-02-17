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Ми організуємо протест без прапорів, куди може прийти будь-хто: Додон анонсував протести в Молдові

17.02.2025 / 15:23
Колишній президент Молдови і лідер проросійської Партії соціалістів (ПСРМ) Ігор Додон оголосив про початок серії протестів проти чинної влади, повідомило видання Newsmaker.

Перша акція запланована на суботу, 22 лютого, об 11:00 біля будівлі адміністрації президента, повідомив політик в одному з інтерв'ю. Додон уточнив, що протести будуть відкриті для всіх громадян, незалежно від їхніх політичних поглядів.

"Ми організуємо протест без прапорів, куди може прийти будь-хто. Це тільки початок. Ми проведемо й інші акції, особливо коли потеплішає, і більше людей будуть готові вийти на вулиці. Протест пройде у вихідний, тому що так зручніше багатьом, зокрема нашим колегам із регіонів", – заявив лідер ПСРМ.

Додон ще наприкінці січня заявляв про намір розпочати масові протести проти нинішнього уряду. Тоді ж він закликав опозицію до об'єднання, зазначивши, що вже ведуться переговори з деякими політичними силами для узгодження спільного порядку протестів.

Спікер парламенту Ігор Гросу назвав оголошені ПСРМ протести частиною "плану Росії дестабілізувати Молдову".

Молдова, Додон
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