ДРС: Урядова постанова щодо стабілізації цін на лікарські засоби була ухвалена в порушення норм чинного законодавства

Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь ДРС на відповідний запит у четвер, 27 березня.

Так, регулятори зазначили, що, відповідно до вимог ст.1 закону Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, постанова КМУ №168 містить норми регуляторного характеру.

"При цьому, на стадії розробки, проєкт вищезазначеної постанови №168 не надавався на погодження чи розгляд до ДРС. У зв’язку з чим ДРС не приймала будь-яких рішень щодо проєкту постанови", – йдеться у повідомленні.

Водночас у службі наголосили, що дія закону про регуляторну політику поширюється на всі проекти регуляторних актів.

"Таким чином можна зробити висновок, що урядова постанова була ухвалена в порушення норм чинного законодавства", – пише видання.