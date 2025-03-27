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ДРС: Урядова постанова щодо стабілізації цін на лікарські засоби була ухвалена в порушення норм чинного законодавства

28.03.2025 / 15:23
Урядова постанова від 14 лютого №168 Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо стабілізації цін на лікарські засоби не проходив погодження з Державною регуляторною службою, як це передбачено законодавством.

Про це повідомляє УНН з посиланням на відповідь ДРС на відповідний запит у четвер, 27 березня.

Так, регулятори зазначили, що, відповідно до вимог ст.1 закону Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, постанова КМУ №168 містить норми регуляторного характеру.

"При цьому, на стадії розробки, проєкт вищезазначеної постанови №168 не надавався на погодження чи розгляд до ДРС. У зв’язку з чим ДРС не приймала будь-яких рішень щодо проєкту постанови", – йдеться у повідомленні.

Водночас у службі наголосили, що дія закону про регуляторну політику поширюється на всі проекти регуляторних актів.

"Таким чином можна зробити висновок, що урядова постанова була ухвалена в порушення норм чинного законодавства", – пише видання.

ліки, ДРС
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