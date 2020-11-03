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В Молдове подсчитали 100% бюллетеней: в первом туре Санду победила Додона
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В Вене атаковали шесть локаций, есть погибшие и много раненых
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Число жертв землетрясения в турецком Измире превысило 50
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Израиль начинает тестировать на людях COVID-вакцину
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ISL: Энергетики против Титанов
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Поддержка антикоррупционных институтов является важным обязательством программы МВФ – Фонд
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Реальная зарплата в сентябре выросла на 4,3% – Госстат
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Из-за решения Конституционного суда НАПК закрывает реестр электронных деклараций
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Новым руководителем Таможни назначили гендиректора "Борисполя"
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Шмыгаль назвал манипуляцией заявления о направлении средств для онкобольных на дороги
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СБУ заблокировала контрабанду текстиля на сотни миллионов
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Акции протеста из-за заявлений Макрона об исламе прошли в Турции
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Вандалы снова повредили музейные экспонаты в центре Берлина
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Как украинцы ответили на "5 вопросов Зеленского" - "Рейтинг"
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В Варшаве проходит кинофестиваль Ukraиna!
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Война в Карабахе: Азербайджан показал захват армянской воинской части
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В Киеве маршрутка на переходе сбила людей: есть погибшая и пострадавшие
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Масштабные пожары на Луганщине: три человека погибли, еще три госпитализированы. Открыты уголовные дела
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Расчленил пенсионера и выдавал себя за его внука: силовики раскрыли убийство в Киеве
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В Минске митинговали 100 тысяч лиц, в Беларуси сотня задержанных
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