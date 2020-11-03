В Молдове подсчитали 100% бюллетеней: в первом туре Санду победила Додона

Как сообщает "Европейская правда", таковы данные ЦИК Молдовы по результатам подсчета 100% бюллетеней.

Санду, которая является лидером партии "Действие и Солидарность", заняла первое место с результатом 36,16% голосов избирателей.

Вторым стал действующий глава государства Игорь Додон, который баллотировался как независимый кандидат, - 32,61% голосов.

На третьем месте оказался Ренато Усатый, который набрал 16,90% голосов. Далее следуют Виолета Иванова (6,49%), Андрей Нэстасе (3,26%), Октавиан Цыку (2,01%), Тудор Делиу (1,37%). На последнем месте Дорин Киртоакэ с 1,20% голосов.

Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, а, значит, через две недели должен состояться второй тур, в который вышли Санду и Додон.

Во втором туре выборы признают состоявшимися независимо от количества избирателей, которые придут на участки.

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