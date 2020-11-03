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Протесты в Беларуси: власть "шьет" криминал трем журналистам и еще 2 сотням людей

03.11.2020 / 12:49
В Беларуси сразу против троих журналистов за освещение акций протеста возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщают Белсат, TUT.by, Nexta

Задержанным 1 ноября во время освещения акции протеста трем журналистам телеканала Белсат Дмитрию Кравчуку, Артём Богославскому и Дмитрию Солтану (Буянову) объявлено подозрение по статье 342 УК РБ (массовые беспорядки). Им грозит до трёх лет лишения свободы.

Nexta отмечает, что до этого за свою профессиональную деятельность журналисты подвергались административным арестам и штрафам.

TUT.by сообщает, что после задержаний во время воскресного марша стала появляться информация, что вместе с обвинением по уже привычной административной статье 23.34 КОАП, людей также признают подозреваемыми по ст. 342 Уголовного кодекса (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

Белсат сообщает, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту массовых беспорядков (статья 342 УК РФ) в Минске 1 ноября.

Подозреваемыми признан пока 231 человек. Они якобы не повиновались властям, повредили городскую инфраструктуру и машину силовиков.

Напомним, в столице Беларуси 1 ноября прошел марш против террора, в центр города власти стянули бронированные вездеходы с пулеметами, силовики стреляли в воздух.

На воскресной акции протеста в Минске задержали члена основного состава Координационного совета Дениса Готто. Всего 1 ноября силовые отряды самопровозглашенного президента Александра Лукашенко задержали на улицах более 300 белорусов.

Источник

Беларусь, Лукашенко, протесты
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