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CNN: Публічній атаці Трампа на Зеленського передувало наростаюче відчуття розчарування

21.02.2025 / 14:21
Публічній атаці президента США Дональда Трампа на українського колегу Володимира Зеленського передувало наростаюче відчуття розчарування у Білому домі.

Про це розповів телеканал CNN, передає "Європейська правда".

Канал нагадує, що протягом багатьох років Трамп скептично ставився до Зеленського, ставив під сумнів його рішення і – в епізоді, який став відомим під час першого імпічменту Трампа, – вимагав від нього розпочати розслідування щодо свого тодішнього суперника Джо Байдена.

Однак останнім часом помічники Трампа уважно стежили за публічними заявами Зеленського – зокрема, за його критикою того, що США виключили Україну з переговорів з російськими посадовцями в Саудівській Аравії цього тижня – з наростаючим хвилюванням.

За словами джерел, їхнє розчарування зростало до середи. Але воно досягло апогею після того, як Зеленський заявив журналістам в Києві, що Трамп став жертвою дезінформації.

Трамп приватно сказав помічникам, які були з ним у Флориді, що він хоче відповісти безпосередньо, що призвело до його публікації в Truth Social, повідомив посадовець, який подорожував з Трампом. Він розмістив допис по дорозі до свого гольф-клубу в Маямі і розширив свої зауваження перед сотнями людей на вечірній інвестиційній конференції в Маямі, організованій суверенним фондом Саудівської Аравії, де раніше на цьому тижні відбулися переговори між офіційними особами США і росії.

"Це розчарування. Існує сильне і законне відчуття, що ця жорстока війна повинна припинитися, і що цей шлях звужується через публічні заяви Зеленського", – сказав другий посадовець Білого дому в інтерв'ю CNN.

Однак, на думку Зеленського, закінчення війни, яке планує Трамп, дуже схоже на те, про що просить росія. Члени адміністрації Трампа вже виключили можливість членства Києва в НАТО і заявили, що американські війська не допоможуть гарантувати безпеку України після закінчення війни. З цих причин президент України каже, що не може не висловитися.

Багато хто з союзників Трампа сказав, що Зеленський повинен був передбачити гнів Трампа.

Пояснюючи різкі публічні заяви Трампа, представники Білого дому наполягають на тому, що його першочерговою – фактично єдиною – метою є припинення війни в Україні.

Проте, як він досягне цієї мети, одночасно критикуючи Зеленського і приєднуючись до російських тез, незрозуміло, зазначає телеканал.

CNN, Трамп, Зеленський
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