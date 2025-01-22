CNN: Перша закордонна поїздка Трампа може бути у Саудівську Аравію або Велику Британію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Це може бути Саудівська Аравія. Це може бути Велика Британія. Традиційно це була Велика Британія. Але минулого разу я поїхав до Саудівської Аравії, тому що вони погодилися купити товари зі Сполучених Штатів на суму 450 мільярдів доларів... Якби ця пропозиція була правильною, я б зробив це знову", - сказав Трамп журналістам на борту літака Air Force One.

Також він анонсував, що "протягом наступних 24-х годин" має намір поговорити з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, після чого похвалив свого колегу.

CNN нагадало, що першою зупинкою Трампа за кордоном як президента 2017 року став Ер-Ріяд (столиця Саудівської Аравії), у рамках десятиденного турне п'ятьма країнами Близького Сходу і Європи.