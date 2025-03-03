росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, - МЗС

Відповідну заяву оприлюднила пресслужба МЗС у неділю, 2 березня.

Київ заявив, що росія навмисно блокує безпечний виїзд місії через підконтрольну територію, змушуючи Агентство діяти за її умовами.

"росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з Україною, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН", - мовиться у заяві.

Наголошується, що росія фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків. москва фактично позбавила міжнародних експертів свободи пересування та використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту.

Україна вже направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ та винесе це питання на засідання Ради керуючих.

"Розцінюємо дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоровʼю людей, які є співробітниками Агентства", - додали у МЗС.

МЗС наголосило, що міжнародні організації мають діяти за українським законодавством та міжнародним правом, а повернення ЗАЕС під контроль України - єдиний шлях до реальної ядерної безпеки.

Україна закликала міжнародні організації зайняти тверду позицію, відмовитися від виконання нав’язаних росією умов та вжити заходів для збереження власного авторитету, незалежності та неупередженості.