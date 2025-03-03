Президент Фінляндії: Не думаю, що хтось може довіряти володимиру путіну

Про це він сказав в інтерв’ю Bloomberg TV.

«Єдине, що розуміє володимир путін, це сила. Ви проявите будь-яку слабкість – і він, по суті, піде на вас», – сказав Стубб.

Він зазначив, що ризик мирної угоди в Україні – у її виконанні. Президент нагадав, що путін 25 разів порушував перемир’я з 2014 року (дані, які раніше наводив президент України Володимир Зеленський) і досі контролює приблизно п’яту частину території країни.

«Я не думаю, що хтось може довіряти володимиру путіну, але не варто недооцінювати здатність Дональда Трампа домовитися про угоду, причому жорстку», – сказав Стубб про президента США.

Президент наголосив, що потрібно зрозуміти: якщо угода проявить слабкість або стане втратою для України, це буде поразкою для всіх.

Стубб запропонував триетапний план: спочатку Україна має зміцнити свої позиції за допомогою більшої підтримки, санкцій проти росії та використання заморожених активів. Україна повинна лідирувати в гарантуванні безпеки, Європа – підтримувати, а США – надавати захист. Потім – припинення вогню та мирні переговори.

«Є російська приказка, якщо ви використовуєте ніж або штик і штовхаєте його, та він м’який, то йдіть до кінця. Якщо він твердий, відступіть. Будемо твердими», – сказав Стубб.