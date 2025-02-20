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Зеленський: росія продовжить атакувати, поки Україна залишається поза НАТО

25.02.2025 / 13:19
Без гарантій безпеки мир в Україні неможливий, а росія продовжує атакувати, поки країна залишається поза НАТО. Попри обіцянки, Україна досі не отримала усіх систем ППО, необхідних для захисту від російських ударів.

Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у межах засідання країн G7, передає УНН.

«Більшість із вас були на саміті НАТО в США. Це був важливий крок у наших відносинах. Ми обговорювали, як росія, наче голодна акула, продовжує нападати на Україну тільки тому, що ми залишаємося поза НАТО. Якби у нас був цей захисний щит — кордон НАТО — путін ніколи б не наважився просунути своє зло через кордон нашої країни», - сказав Зеленський.

Після трьох років повномасштабної війни Україна вже демонструє значну силу для Альянсу, і це не питання далекої перспективи, а реальність сьогодення. Зеленський нагадав, що на саміті НАТО Києву пообіцяли передати системи ППО для захисту від російських атак як компенсацію за відсутність запрошення до Альянсу.

Втім, за його словами, Україна досі не отримала всіх обіцяних систем, і це лише один із прикладів. За словами українського лідера, якщо Україна залишатиметься поза НАТО, шлях буде набагато складнішим і дорожчим для всіх. Адже НАТО забезпечує найпростіші та найдешевші гарантії безпеки.

В іншому випадку Україна потребуватиме більше систем ППО, більшої фінансової підтримки та потужної військової присутності для стримування росії.

«Тому ми повинні обрати правильний шлях — найшвидший і найефективніший. Це має бути наш шлях, а не той, що нав’язує путін. Без гарантій безпеки миру не буде», - сказав Зеленський.

Зеленський
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