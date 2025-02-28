Справа Pin-Up: заступницю міністра юстиції Інну Богатих звільнено через зв’язки з гральною індустрією

У своєму дописі в соціальних мережах вона повідомила, що планувала подати заяву про відставку 12 березня, однак рішення уряду випередило її власні наміри.

Справа Pin-Up: що відомо на цей момент

Pin-Up — це міжнародний оператор грального бізнесу, який працює у сфері онлайн-казино та букмекерських послуг. В Україні компанія отримала ліцензію на ведення діяльності після легалізації грального бізнесу у 2020 році. За даними розслідувань, Pin-Up має зв’язки з російськими бенефіціарами. Одним із ключових моментів справи стало затримання у 2024 році Ігоря Зотька, директора Pin-Up в Україні. У його телефоні було знайдено листування з російськими власниками компанії, яке може свідчити про спроби уникнення санкцій та сприяння з боку окремих чиновників

Офіційні причини звільнення не розголошуються

Інна Богатих обіймала посаду заступника міністра юстиції з травня 2024 року, куруючи питання конфіскації активів осіб, щодо яких накладено санкції РНБО. В офіційному повідомленні уряду причини її звільнення не уточнюються.

У своєму дописі в соціальних мережах вона зазначила, що планувала подати заяву про відставку пізніше, оскільки хотіла завершити певні процеси. Вона також висловила вдячність колегам за підтримку та пообіцяла оприлюднити звіт про свою роботу.

Розслідування щодо зв’язків із російським бізнесом

Попри відсутність офіційних коментарів від Кабміну, з’явилася інформація про можливий зв’язок звільнення Богатих зі справою російського казино Pin-Up. За даними джерел, її прізвище згадується у матеріалах слідства, пов’язаних із діяльністю цього грального оператора в Україні.

Як повідомляється, у телефоні затриманого директора казино Ігоря Зотька слідчі нібито виявили листування, що може свідчити про сприяння з боку чиновниці у блокуванні розгляду справ щодо компанії, її керівництва та бенефіціарів.

На цей момент офіційного підтвердження цієї інформації з боку правоохоронних органів немає. Однак, якщо ці підозри отримають подальший розвиток, це може мати суттєві наслідки для діяльності Міністерства юстиції та політики санкційної конфіскації в Україні.

Контекст: роль Міністерства юстиції у регулюванні грального бізнесу

Варто зазначити, що найбільш активний розвиток казино Pin-Up в Україні припав на період, коли Міністерством юстиції керував Денис Малюська. Саме тоді компанія змогла отримати всі необхідні дозволи на роботу та безперешкодно функціонувати.

Проблеми для Pin-Up почалися лише після відставки Малюськи в 2024 році, коли контроль над регуляторними процесами зміцнився. У 2024 році проти окремих представників компанії було розпочато розслідування щодо зв’язків із російськими структурами.

У цьому контексті відставка Інни Богатих виглядає як частина ширшого процесу перегляду діяльності Мін’юсту та його ролі у функціонуванні грального бізнесу в Україні.

Політичні висновки та регуляторні зміни

Гральний бізнес залишається чутливою темою в Україні. Легалізація азартних ігор відбулася у 2020 році, проте боротьба з нелегальними операторами та питання контролю за ліцензійними компаніями залишаються проблемними. Особливе занепокоєння викликають випадки, коли компанії з російським корінням продовжують працювати в Україні, попри воєнний стан та санкційну політику.

Якщо інформація про зв’язки ексзаступниці міністра юстиції з Pin-Up підтвердиться, це може стати приводом для подальших кадрових змін у правоохоронних органах та Міністерстві юстиції. Водночас, відставка Богатих без офіційного пояснення причин викликає питання щодо прозорості кадрової політики уряду.

Очікується, що найближчим часом Інна Богатих оприлюднить звіт про свою діяльність на посаді. Це може прояснити ситуацію, а також пролити світло на можливі політичні мотиви її звільнення.