Радник Трампа пропонує переглянути канадсько-американський кордон

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на джерела, знайомі з переговорами.

Наварро активно закликає американських переговорників обговорити зміни до кордону з канадськими колегами, що викликає занепокоєння. За словами джерела видання, пропозиція перегляду кордону виглядає божевільною та небезпечною.

У відповідь на це, Канада призупинила переговори з США до затвердження кандидатур Джеймсона Гріра і Говарда Лутніка на нові посади в уряді Трампа, вважаючи, що ці особи менш екстремістські, ніж інші можливі кандидати.

Як зазначають інсайдери, Наварро, завдяки своїм близьким стосункам з Трампом, має великий вплив на його політичні рішення. Його радикальні позиції нині важко оскаржити, але ситуація може змінитися після призначення інших важливих осіб у торговельно-економічні посади.