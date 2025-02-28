Войти | Зарегистрироваться
19:11

суббота,
01 марта
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Радник Трампа пропонує переглянути канадсько-американський кордон

28.02.2025 / 17:27
Американський радник Пітер Наварро, близький соратник Дональда Трампа, виступив із пропозицією переглянути канадсько-американський кордон, на тлі амбіцій Трампа перетворити Канаду на 51-й штат США.

Про це повідомляє The Telegraph, посилаючись на джерела, знайомі з переговорами.

Наварро активно закликає американських переговорників обговорити зміни до кордону з канадськими колегами, що викликає занепокоєння. За словами джерела видання, пропозиція перегляду кордону виглядає божевільною та небезпечною.

У відповідь на це, Канада призупинила переговори з США до затвердження кандидатур Джеймсона Гріра і Говарда Лутніка на нові посади в уряді Трампа, вважаючи, що ці особи менш екстремістські, ніж інші можливі кандидати.

Як зазначають інсайдери, Наварро, завдяки своїм близьким стосункам з Трампом, має великий вплив на його політичні рішення. Його радикальні позиції нині важко оскаржити, але ситуація може змінитися після призначення інших важливих осіб у торговельно-економічні посади.

Telegraph
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
1 марта
28 февраля
27 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.