Мінкульт: Поліція порушила справу щодо неповернення 500 чоловіків з-за кордону

Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив радник міністра культури з питань стратегічних комунікацій та міжнародного співробітництва Дмитро Золотухін у четвер, 27 лютого.

Золотухін зазначив, що Нацполіція порушила кримінальну справу за однією зі статей кримінального кодексу України щодо чоловіків, які не повернулися з-за кордону після виїзду завдяки листам від МКІП. За його словами, таких випадків понад 500 за 2024 рік. При цьому люди, що поставили підписи під цими листами, також автоматично стають фігурантами кримінальних справ, повідомив Золотухін.

"Тобто, громадяни України, які виїхали законно (по документам і листам) і не повернулися, фактично залишаються безкарними. Натомість уся відповідальність за них (в тому числі, кримінальна) лежить на державних службовцях (в тому числі, жінок з маленькими дітьми, які не слухають дез-метал і ні в чому не винні)", - написав радник.

На думку Золотухіна, усі питання щодо таких листів та дозволам могло б узяти на себе Міністерство національної єдності України.