Войти | Зарегистрироваться
07:18

пятница,
28 февраля
Онлайн
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Фінанси
Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
Країна
Зеленський: Всі європейські країни мають бути готові витрачати на безпеку стільки, скільки дійсно потрібно
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Міноборони: Партнери виділять Україні 700 млн євро на закупівлю обладнання для розмінування

27.02.2025 / 11:14
Західні партнери виділять Україні 700 млн євро на закупівлю обладнання для розмінування. Кошти планують надати до 2034 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

За повідомленням Міністерства оборони, фінансування закупівлі обладнання для розмінування України обговорили на одинадцятому засіданні Коаліції з розмінування. Захід відбувся у Вільнюсі під головуванням Литви та Ісландії. У ньому взяли участь 40 посадовців із 15 країн.

Україну на засіданні представив начальник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Руслан Берегуля. Збройні сили України представив командувач Сил підтримки ЗСУ Дмитро Герега.Також був присутній представник Державної спеціальної служби транспорту - заступник Голови адміністрації ДССТ Максим Комісаров.

"За останній квартал минулого року було здійснено закупівлю матеріально-технічних засобів на суму 16,1 млн євро. Станом на лютий Центральним агентством з управління проєктами (СРМА, Республіка Литва) уже акумульовано 51 млн євро", - повідомив на зустрічі Берегуля.

Загалом, за його словами, бюджет 2025 року на закупівлю обладнання для розмінування України запланований на рівні 130 мільйонів євро. Під час обговорень учасники заходу узгодили пріоритети щодо закупівель озброєння, військової техніки та необхідного обладнання з розмінування на цей рік.

На засіданні партнери України зацікавилися досвідом Міноборони, ЗСУ та інших Сил безпеки та оборони України у розмінуванні. Тому, за ініціативою Литви та України будуть створені робочі групи, що вивчатимуть новітню методику утримання та обслуговування інженерних загороджень та інновації в протимінній діяльності. Зокрема, зосередяться на використанні БПЛА та штучного інтелекту під час нетехнічного обстеження.

Крім цього, Берегуля передав західним партнерам затверджену у Міноборони України "Дорожню карту Коаліції спроможностей з розмінування до 2035 року".

Міноборони, розмінування
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
27 февраля
26 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.