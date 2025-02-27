Рубіо: Перевіримо готовність росії до завершення війни в Україні

Про це сказав держсекретар США Марко Рубіо в інтерв'ю Fox News в середу, 26 лютого.

"Ну, я думаю, ми збираємося це (готовність росії до миру – ред.) перевірити. Ми сказали їм: хлопці, ви хочете закінчити війну чи хочете продовжувати? Якщо ви хочете покласти край війні, ми можемо поговорити про те, що знадобиться, щоб покласти край, з їхньої точки зору. Якщо ви хочете продовжувати війну, просто скажіть нам зараз. І вони погодилися на наступні дії, коли ми збираємося надіслати команди дипломатів, щоб зустрітися з їхніми, щоб начебто поговорити про те, що потрібно зробити, щоб припинити війну", - розповів Рубіо.

Він зазначив, що якщо російські вимоги будуть нереалістичними, то це буде ознакою того, що москва не прагне завершення війни.

"Але ми маємо перевірити цю пропозицію. Нам потрібно знати, і президент (Трамп - ред.) хоче знати на початку свого президентства, чи зацікавлені росіяни в припиненні цієї війни чи ні", - додав Рубіо.