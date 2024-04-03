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Telegraph: рф влаштовує незаконні хімічні газові атаки проти військовослужбовців ЗСУ

07.04.2024 / 16:20
російська федерація влаштовує незаконні хімічні газові атаки проти військовослужбовців Збройних сил України. За останні місяці ця практика стала систематичною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

За словами українських військових, вони регулярно зазнають атак із невеликих безпілотників, які скидають сльозогінний газ та інші хімічні речовини.

Використання таких речовин, відомих як CS (іритант 2-Хлоробензальмалононітрил), заборонено під час війни відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї.

Москву вперше звинуватили у застосуванні хімічної зброї під час безпілотної атаки на Маріупольський порт на початковому етапі вторгнення у лютому 2022 року.

Старший лейтенант Слава, підрозділ якого дислокується біля міста Лиман у Донецькій області, розповів, що деякі українські підрозділи в його районі зазнають "майже щоденних" газових атак.

Газову гранату CS надала виданню для перевірки Ребека Мачіоровскі, - американський військовий медик і кваліфікована медсестра, яка служить у Збройних силах України. Мачіоровскі регулярно викликають для надання медичної допомоги українським солдатам в трьох бригадах, з якими вона працює в Донецькій області. За її словами, росіяни систематично атакують українські Сили оборони хімічною зброєю.

Граната була знайдена солдатами 53-ї механізованої бригади, одного з підрозділів, з яким вона працює.

"Мої хлопці знайшли її під час обстрілу, адже ніхто не вірив, що їх атакують із застосуванням хімічної зброї", - розповіла Маціоровскі.

Ігор, командир української розвідувальної групи, що дислокується поблизу прифронтового міста Часів Яр у Донецькій області, розповів: "Майже на кожну позицію на нашій ділянці фронту скидали по одній-дві газові гранати на день".

За його словами, багато українських військових зараз перебувають в окопах і укріплених районах під землею, тож росіянам важко атакувати зі звичайної артилерії або безпілотників, що випускають ракети.

"Єдине, що вони можуть зробити, - це успішно атакувати. Єдиний спосіб для них успішно атакувати нас - це газ", - сказав Ігор.

У 2022 році тогочасний міністр технологій Великої Британії Кріс Філп попередив, що росія може очікувати "різко посиленої реакції" з боку Заходу, якщо володимир путін застосує хімічну зброю в Україні.

Філп також звинуватив кремль у поширенні дезінформації в Інтернеті з метою створення неправдивого наративу про те, що Україна готується застосувати хімічну зброю, щоб росія могла реалізувати власну хімічну атаку.

хімічна зброя, Telegraph
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