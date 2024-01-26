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Рудик: росіяни використовують проти українців заборонені гранати з отруйними речовинами

26.01.2024 / 17:27
У грудні зафіксували 81 випадок використання російськими окупаційними військами гранат з отруйними речовинами.

Про це повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик, пише АрміяInform.

"У грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-Во. Ця граната містить хлорацетофенон - речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів", - сказав офіцер.

У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припустили, що в разі потрапляння у приміщення або бліндаж люди можуть загинути за п'ять хвилин.

"У 2017 році росія збрехала про виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Згідно з якою мала знищити саму зброї та виробничі потужності, де вона виготовлялася", - сказав Рудик.

У Центрі припускають, що рф намагається вивчати реакцію світової спільноти, аби згодом розширити номенклатуру використання хімічної зброї.

Рудик, хімічна зброя, гранати
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