Рудик: росіяни використовують проти українців заборонені гранати з отруйними речовинами

Про це повідомив представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки капітан Андрій Рудик, пише АрміяInform.

"У грудні вперше зафіксовано застосування гранати РГ-Во. Ця граната містить хлорацетофенон - речовина задушливої дії, заборонена Женевським протоколом про застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів", - сказав офіцер.

У Центрі досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки припустили, що в разі потрапляння у приміщення або бліндаж люди можуть загинути за п'ять хвилин.

"У 2017 році росія збрехала про виконання взятих на себе зобов'язань відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї 1993 року. Згідно з якою мала знищити саму зброї та виробничі потужності, де вона виготовлялася", - сказав Рудик.

У Центрі припускають, що рф намагається вивчати реакцію світової спільноти, аби згодом розширити номенклатуру використання хімічної зброї.