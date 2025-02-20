Венс: Військова перевага росії над Україною зберігатиметься незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу

Про це він написав у соцмережі X.

Венс повторив заяву Дональда Трампа про те, що війна не розпочалася б, якби він був при владі.

"Протягом трьох років ми з президентом Трампом наводили два прості аргументи: по-перше, війна не почалася б, якби президент Трамп був на посаді; по-друге, що ні в Європи, ні в адміністрації Байдена, ні в українців не було шляху до перемоги. Це було правдою три роки тому, це було правдою два роки тому, це було правдою минулого року і це правдою є сьогодні", — заявив Венс.

На його думку, черговий пакет допомоги для України може допомогти, росіяни мають "величезну чисельну перевагу" в живій силі та зброї, і ця перевага зберігатиметься "незалежно від подальших пакетів допомоги Заходу".

Венсу також не подобається внутрішня політика європейських країн "щодо міграції та цензури". Вона нібито "ображає" почуття більшості американців. Він наголосив, що "Сполучені Штати зберігають значні важелі впливу на обидві сторони конфлікту".

"Називати “умиротворенням” будь-яке визнання того, що інтереси Америки мають враховувати реалії конфлікту, – це лінива й відірвана від історичного контексту нісенітниця", — додав американський віцепрезидент.