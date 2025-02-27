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«Липовий волонтер»: поліція розслідує закордонні вояжі колишнього топ-чиновника Мінʼюсту Дмитра Кирилюка

27.02.2025 / 12:33
Фігурантом кримінального провадження став Дмитро Кирилюк, який раніше очолював департамент нотаріату і державної реєстрації Міністерства юстиції. Про це стало відомо виданню Фраза.юа із конфіденційних джерел.

Як зʼясувалося, від початку війни посадовець чотири рази виїжджав за межі України під вигаданими приводами. 

Зокрема, у вересні 2022-го, січні, березні й липні 2023-го років, начебто з метою доставки необхідних товарів Силам оборони, Кирилюк на своєму особистому джипі влаштовував закордонні вояжі. 

Але дані митниці свідчать: жодного разу, жодних товарів тодішній директор департаменту МЮ не декларував. 

Під час допиту Кирилюк відмовився від свідчень і від надання зразків почерку і підпису, - тепер слідчі змушені отримувати тимчасові доступи до документів і проводити експертизу почерку. 

Окрім судового вироку за подібне «фіктивне волонтерство» Кирилюку загрожує також анулювання свідоцтва нотаріуса, завдяки якому він зараз заробляє собі на безтурботне життя. 

Однак на рівні Мінʼюсту цей процес блокує Нотаріальна палата України через її 1-шу віцепрезидентку Олену Кирилюк, дружину викритого екс-посадовця. 

Слідчі дії тривають, і цілком вірогідно, за даними джерел, що в цій історії зʼявляться нові скандальні епізоди.

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