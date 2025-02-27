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Зеленський їде на саміт у Велику Британію

27.02.2025 / 14:21
Президент Володимир Зеленський заявив про участь у саміті у Великій Британії найближчими днями за участю інших європейських лідерів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами в середу, 26 лютого, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський розповів про плани відвідати Велику Британію в контексті обговорення гарантій безпеки для України із європейськими лідерами.

"Після Сполучених Штатів – якщо я поїду, подивимось – я планую (візит. – Ред.) в Лондон і одразу після цього ми з європейцями там зустрічаємось, у (британського прем'єра) Кіра Стармера", – додав він.

Глава держави не уточнив, яку саме зустріч має на увазі, але 2 березня Британія прийме зустріч європейських лідерів, присвячену питанням безпеки та оборони.

Зеленський
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