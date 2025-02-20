Зброя, гроші та зв'язки: хто стоїть за «Українською бронетехнікою»

Мовляв, на заставу у 272,5 млн грн скинулися виключно через його широку мережу контактів та унікальну експертизу. Правда, експертиза у Пашинського — «торговця рідкою водою» — досить специфічна. Але ринок диктує свої правила.

Імпорт замість виробництва: ефективність чи зручність?

Обороти компанії вражають. У 2023 році виручка склала 32,4 млрд грн, а у 2024-му очікується майже 50 млрд грн. При цьому 90% доходу приносить імпорт. Незрозуміло, чому держава, за загадковими причинами, не може організувати поставки без посередників. І цим посередником стала саме структура, тісно пов’язана з Пашинським. Хоча Бельбас запевняє: справа не в політиці — просто вони «працюють швидко та якісно».

Зв'язки вирішують усе

Незважаючи на формальне заперечення зв’язків із Пашинським, факти говорять протилежне. Пашинський — ключова фігура українського оборонно-промислового комплексу, колишній голова парламентського комітету з питань нацбезпеки. У лютому 2024 року, коли Пашинського арештували, компанії, що входять до NAUDI, внесли за нього заставу в 272,5 млн грн. Найбільшу суму — понад 62,5 млн грн — внесла саме «Українська бронетехніка».

Бельбас пояснює це просто: Пашинський має обширні міжнародні зв’язки та здатен координувати роботу виробників, держави та замовників. Але як пояснити таку підтримку від компанії, до якої він нібито не має жодного стосунку?

Скандальне минуле та бурхливе сьогодення

Важливий факт: на момент арешту у 2019 році Владислав Бельбас був пов’язаний із Олегом Свинарчуком (Гладковським), відомим учасником скандалів у сфері оборонних закупівель. Тоді НАБУ затримало Бельбаса у справі про розтрату 55,5 млн грн на оборонних замовленнях. Однак у СІЗО він провів недовго — вийшов під заставу в 7 млн грн. Зв’язки із Свинарчуком та минулі скандали не завадили Бельбасу очолити «Українську бронетехніку» та стати ключовим гравцем ринку.

Дрони, мільярди та міжнародні амбіції

Компанія активно розширює діяльність: виробництво бронеавтомобілів зросло у 3,5 раза, боєприпасів — у 10 разів. Тепер у фокусі — дрони. Розроблено FPV-дрон із боєприпасом 60 мм, який, за словами Бельбаса, вже «потроху нищить ворога». Планується випуск 100 000 боєприпасів у 2025 році та 300 000 — у 2026-му. Також готується запуск бронемашини «Варта-2» з 30-мм бойовим модулем.

470-разове зростання: кому війна — бізнес

«Українська бронетехніка» за три роки зросла у 470 разів. Такий стрімкий ріст пояснюється не стільки виробничими потужностями, скільки ефективним використанням посередницьких схем та «правильними» зв’язками. Імпорт, який держава не може забезпечити безпосередньо, проходить через потрібні компанії з надбавкою у 30%. І все це подається під соусом: «Справа не в політиці, а в ефективності».

Пашинський формально осторонь. Але при більш уважному розгляді — ті ж обличчя, знайомі схеми та мільярди, що опиняються у потрібних руках. Війна — час можливостей. Особливо для тих, хто знає, як перетворити патріотизм у прибутковий бізнес.