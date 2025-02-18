Експертка розповіла, як подати декларацію ФОП, якщо доходу немає

Як подавати декларацію ФОП, якщо немає доходу, та чи потрібно сплачувати податки в такій ситуації, Фактам ICTV розповіла фінансова директорка Activitis Анастасія Штаньковська.

Анастасія Штаньковська пояснила, що всі фізичні особи-підприємці зобовʼязані подавати декларації в строки, передбачені чинним законодавством України. Навіть якщо у ФОП немає об’єкта оподаткування, тобто доходів, що підлягають декларуванню, все рівно потрібно подавати нульові звіти.

«Податкова не має змоги перевірити, ФОП отримував чи не отримував дохід у звітному періоді чи просто людина забула подати звіт. Тому звіти потрібно подавати завжди», – підкреслила експертка.

Подану інформацію податкова може звірити, тільки провівши камеральну перевірку. За неподання або несвоєчасне подання платником податків податкової звітності передбачена фінансова відповідальність у вигляді штрафних санкцій, які доведеться сплатити у будь-якому разі.

Згідно з абзацом першим п. 296.3 ст. 296 ПКУ, платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які є платниками податку на додану вартість, ведуть облік доходів і витрат за типовою формою та в порядку, що встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

«Якщо за звітний період ви не мали доходу і вам потрібно подати нульову звітність ФОП, вам слід дотримуватися вимог податкового законодавства. Зазвичай для цього потрібно подати відповідну декларацію, вказавши нульовий дохід за звітний період», – пояснила Анастасія Штаньковська.

Експерт пояснила, що сплата єдиного податку для ФОП пов’язана з розміром їхнього доходу:

ФОП першої та другої груп сплачують фіксований розмір єдиного податку залежно від обраної групи;

ФОП третьої групи сплачують єдиний податок залежно від обсягу задекларованого доходу за звітний податковий період та обраної ставки оподаткування.

«Якщо ви не мали доходів протягом певного податкового періоду, наприклад, у конкретному кварталі чи році, то зазвичай не потрібно сплачувати єдиний податок. Крім єдиного податку, фізичні особи-підприємці також мають сплачувати єдиний соціальний внесок за себе та за найманих працівників», – зазначила Анастасія Штаньковська.

Відповідно до ч. 12 ст. 9 закону №2464 Про збір та облік ЄСВ, цей податок потрібно сплатити незалежно від фінансового стану платника та розміру отриманих доходів. Також в законі зазначено, що сплата ЄСВ має пріоритет порівняно з іншими фінансовими обов’язками платника податку, окрім зобов’язання виплачувати заробітну плату найманим працівникам.

Ч. 4 ст. 4 того ж закону встановлено, що від сплати ЄСВ за себе звільняються ті підприємці, які отримують пенсію за віком або за вислугою років або є особами з інвалідністю, що досягли пенсійного віку та отримують відповідні соціальні виплати.

Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску лише за умови їх добровільної участі у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування.