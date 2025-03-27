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Журналіст: США пообіцяли допомогу в звільненні цивільних ув'язнених та поверненні українських дітей

26.03.2025 / 17:27
Під час переговорів з Україною в Саудівській Аравії 23-25 березня США пообіцяли допомогу в обміні військовополоненими, звільненні цивільних ув'язнених та поверненні примусово переміщених українських дітей з росії.

Про це заявив журналіст OAN Даніель Болдвін, посилаючись на заяву Білого дому.

Крім того, Україна та США домовились про забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі, не допущення використання комерційних суден у військових цілях та не застосування сили.

Також країни домовились розробити заходи реалізації пропозиції щодо заборони ударів по енергетичних об'єктах.

За результатами обговорень між рф та США, Сполучені Штати допоможуть відновити росії доступ на світовий ринок експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування і розширити доступ до портів і платіжних систем для таких транзакцій.

Також країни домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди президента Дональда Трампа і президента Володимира Путіна про заборону ударів по енергетичних об'єктах росії та України.

У заяві йдеться, що США і росія вітають добрі послуги третіх країн з метою підтримки реалізації енергетичних і морських угод.

Вони продовжать працювати над досягненням міцного і тривалого миру.

Сполучені Штати знову підтвердили обом сторонам імператив президента Трампа про те, що вбивства з обох боків російсько-українського конфлікту мають припинитися як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання. З цією метою Сполучені Штати продовжать сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до угод, досягнутих в Ер-Ріяді.

Болдвін
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