У Білому домі розповіли, про що домовилися з росією в Саудівській Аравії

Про це УНН повідомляє з посиланням на Білий дім.

Відповідно до дискусій на президентському рівні між президентом Дональдом Трампом і президентом володимиром путіним, США сприяли двостороннім переговорам на технічному рівні з російською делегацією 23-25 березня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Після цих дискусій:

⦁ Сполучені Штати і росія домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та не допустити використання комерційних суден у військових цілях у Чорному морі;

⦁ Сполучені Штати допоможуть відновити доступ росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій;

⦁ Сполучені Штати і росія домовилися розробити заходи щодо реалізації угоди президента Трампа і президента Путіна про заборону ударів по енергетичних об’єктах росії та України;

⦁ Сполучені Штати і росія вітають добрі послуги третіх країн щодо підтримки реалізації енергетичних і морських угод;

⦁ Сполучені Штати і росія продовжуватимуть працювати над досягненням міцного та тривалого миру.

«США повторили наказ президента Дональда Дж. Трампа про те, що вбивства з обох сторін російсько-українського конфлікту мають припинитися, як необхідний крок до досягнення міцного мирного врегулювання. З цією метою Сполучені Штати продовжуватимуть сприяти переговорам між обома сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, укладених в Ер-Ріяді», - йдеться в заяві.