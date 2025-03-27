Зеленський: Будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості україно-американської зустрічі

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Reuters: Європейські зусилля щодо забезпечення безпеки для України змінюють напрямок
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Журналіст: США пообіцяли допомогу в звільненні цивільних ув'язнених та поверненні українських дітей
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14:21
Bloomberg: США прагнуть досягти припинення вогню до 20 квітня, але українські та європейські посадовці вважають цей термін надто амбітним
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13:19
У Білому домі розповіли, про що домовилися з росією в Саудівській Аравії
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12:16
Sky News: росія працює над створенням супутника для розгортання ядерної зброї на навколоземній орбіті
- 11:14
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16:25
Міноборони: Військовослужбовці можуть отримати грошову компенсацію за оренду житла за місцем служби
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18:30
Трамп: Будь-яка країна, що купуватиме нафту або газ у Венесуели, буде сплачувати 25% мито на будь-яку торгівлю зі США
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15:23
Єврокомісія планує оновити торгівельні відносини з Україною
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10:12
Гетманцев: У лютому виторг від продажу лікеро-горілчаної продукції скоротився на 1 млрд гривень
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Держмитслужба спрощує роботу бізнесу, що працює в морських портах
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Оливки в кулинарии: изысканные блюда и полезные сочетания03.03.2025 / 13:45
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
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