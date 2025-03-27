Зеленський: Будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості україно-американської зустрічі

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

"Вони вважають, що після того, як американська сторона офіційно виходить зі стейтментом, може бути початок вже імплементованих в цьому документі рішень. Тут віри росіянам немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними. Якщо це так, і зараз мені це підтвердить ще міністр оборони по телефону, то значить будемо робити свою роботу щодо імплементації домовленості україно-американської зустрічі", - сказав Зеленський під час спілкування з журналістами.