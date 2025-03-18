Сійярто: Будапешт вимагає повернення прав угорській меншині на Закарпатті

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Угорщини Петра Сійярто.

"Сьогодні я провів телефонну розмову з моєю новою австрійською колегою щодо постійних порушень прав угорської громади на Закарпатті та прагнень України до інтеграції", - заявив міністр.

За його словами, ситуація нібито залишається незмінною.

"Попри постійні обіцянки та гарні слова, український уряд досі не повернув угорській громаді ті права меншин, які були відібрані з 2015 року. Допоки ця сумна ситуація зберігається, не може бути й мови про будь-який прогрес у переговорах щодо вступу України до ЄС", - наголосив він.