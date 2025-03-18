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Сійярто: Будапешт вимагає повернення прав угорській меншині на Закарпатті

23.03.2025 / 16:20
Угорщина висунула умову для зняття вето на вступ України до ЄС. Будапешт вимагає повернення прав угорській меншині на Закарпатті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС Угорщини Петра Сійярто.

"Сьогодні я провів телефонну розмову з моєю новою австрійською колегою щодо постійних порушень прав угорської громади на Закарпатті та прагнень України до інтеграції", - заявив міністр.

За його словами, ситуація нібито залишається незмінною.

"Попри постійні обіцянки та гарні слова, український уряд досі не повернув угорській громаді ті права меншин, які були відібрані з 2015 року. Допоки ця сумна ситуація зберігається, не може бути й мови про будь-який прогрес у переговорах щодо вступу України до ЄС", - наголосив він.

Закарпаття, Угорщина, Сійярто
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