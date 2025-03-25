Тіньова імперія Apple: слід Димінського і Антонова у схемах “Ябко”

У центрі викриття — бренди “Ябко” та Yabluka, які протягом останніх років будували свій успіх на сірому імпорті, “дробленні бізнесу” та фіктивних підприємцях.

Контрольна закупка — як діагноз галузі

25 березня 2025 року голова Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив про результати масштабної перевірки електронної торгівлі. Лише за минулі вихідні в рамках 150 контрольних закупівель було виявлено 22 випадки видачі нефіскальних чеків, що, по суті, є фальсифікованими розрахунковими документами. Це пряме порушення закону, яке вказує на глибоку кризу дотримання податкової дисципліни в галузі.

«Хронометраж виторгів показав, що постійна присутність податківців стимулювала ріст виторгів у магазинах в рази», — повідомив Кравченко.

Станом на сьогодні перевірено понад 400 точок, винесено штрафів на понад 85 млн гривень, а обсяги ухилення від ПДВ у двох мережах оцінили у 286 млн гривень.

Масова оптимізація під прикриттям спрощеної системи

Модель, яку реалізували “Ябко” та Yabluka, типова для тіньового ритейлу: до 300 ФОПів на спрощеній системі були залучені до збуту техніки. ДПС вже ідентифікувала 170 таких “підприємців” з сукупним обігом 1,72 млрд грн.

Це класична схема “дроблення бізнесу”, яка дозволяє уникати ПДВ, податку на прибуток та знижує ризик податкового тиску — ФОПи рідко перевіряють, а обсяги до 7 млн грн дозволяють уникати касових апаратів.

Хто стоїть за “Ябко” — дитяча дичина для дорослих людей

Формально, власниками “Ябко” називають себе Микола Кахнич та Віталій Турковець. Проте їхній “виступ” на засіданні фінансового комітету Верховної Ради, де вони плутано розповідали про “франшизу” та “випадкові збіги”, викликав хвилю недовіри.

Кахнич володіє ТМ «Ябко», а також має участь у кількох львівських компаніях, пов’язаних із нерухомістю. Серед них — ТОВ “Д-6” та ТОВ “Сіті-Девелопмент Груп”, які, згідно з YouControl, мають відношення до ФПГ “Група родини Димінських”.

Петро Димінський — відомий львівський бізнесмен та медіамагнат, який втік з країни після смертельного ДТП. Саме його структури могли виступати реальними бенефіціарами мережі “Ябко”, контролюючи грошові потоки та нерухомість, у якій розташовувалися магазини.

Офшори, прокладки, “СПЕШЛТЕХ” та OKKO

У липні 2024 року “Ябко” намагалося легалізуватися, зареєструвавши ТОВ «СПЕШЛТЕХ». Проте формальним власником стала Анна Брижак, яка до цього була пов’язана з ТОВ “В-113” — компанією, де бенефіціаром раніше була Жанна Димінська, донька олігарха.

З боку постачальників — не менш цікаво. Техніка Apple надходила, зокрема, від ТОВ “Емеральд-Трейд”, зареєстрованої на Ірину Григорчук. До 2023 року вона була директором компаній нафтової групи OKKO Group Віталія Антонова. Таким чином, технічне постачання “Ябко” може бути пов’язане із ще однією великою бізнес-групою країни.

“Контрабандна етика” і подвійна мораль

Попри мільярдні збитки для бюджету, реальних вироків чи арештів у цій справі немає. Податкова може накладати штрафи, але фіктивні ФОПи, які є лише формальною обгорткою для власників, змушені самі відповідати перед законом.

На цьому тлі рішення уряду про оподаткування міжнародних посилок для громадян виглядає цинічним: замість боротьби з тіньовими імперіями, держава обирає найлегшу ціль — простих людей.

Чи зможе система проковтнути свою тінь?

За офіційними даними, після втручання податкової, мережі “Ябко” та Yabluka припинили роботу через ФОПів і перейшли на загальну систему оподаткування як ТОВи. Виторги цих компаній зросли в понад десять разів — прямий доказ того, наскільки масштабним було ухилення.

Але головне питання не в податкових деклараціях, а в політичній волі довести справу до кінця. Бо якщо ПДВ для олігархів — справа “договірняків”, а для людей — кримінал, то це вже не держава, а її імітація.