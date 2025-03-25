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Держмитслужба спрощує роботу бізнесу, що працює в морських портах

24.03.2025 / 16:25
Державна митна служба України впроваджує нові можливості для бізнесу, що працює в морських портах. Тепер в особистому кабінеті на порталі "Єдине вікно для міжнародної торгівлі" з’явилася функція внесення реквізитів портового оператора у доручення на навантаження.

Про це повідомляється на сайті Держмитслужби.

Завдяки цьому оператори отримали доступ до перегляду не лише самих доручень, а й рішень митниці, зафіксованих у модулі "Журнал пункту пропуску" (ЖПП) нової Автоматизованої системи митного оформлення.

Згідно з повідомленням, це сприятиме більшій прозорості та ефективності митних процедур.

Митники додають, що з наступного тижня для бізнесу, який не користується особистим кабінетом, буде доступне альтернативне рішення — API для інтеграції систем портових операторів із Єдиною автоматизованою системою митних органів.

Він дозволить оперативно отримувати рішення митниці щодо доручень на навантаження.

митниця, Держмитслужба
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