В Укренерго значно зросли фінансові витрати у 2024 році

Про це свідчать дані компанії на аналітичній платформі YouControl, передає ExPro.

Чистий дохід від реалізації торік становив 101,1 млрд грн, що на 21% більше за показник у 2023 році.

При цьому в Укренерго значно зросли фінансові витрати (до 38 млрд грн), та інші операційні витрати (до 26,9 млрд грн).