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Німеччина: Системи IRIS-T можуть бути виготовлені лише в найближчі два роки та потім поставлені в Україну
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Єврорада закликає росію продемонструвати справжню політичну волю до припинення війни
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Представниця МЗС Канади: Президент Зеленський був запрошений на зустріч G7 у червні
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Сікорський: Переговори про вступ України до ЄС затягуються через Угорщину
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США повідомили Євроюст про вихід з міжнародної групи щодо розслідування злочинів рф в Україні
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Горілка, податки, молитви: Євген Черняк знову вляпався08.03.2025 / 15:35Последние новости рубрики
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Кабмін виділяє кошти на створення сучасного освітнього простору в межах реформи старшої школи
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Державна податкова служба: Ми зменшили підприємства, які були віднесені до ризикованих, на 10 тисяч
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Мінфін: Плануємо ФОПів другої та третьої груп об’єднати в одну
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До державної програми доступної іпотеки єОселя хочуть залучити іноземні банки
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мінфін: федеральний бюджет росії був виконаний з дефіцитом у розмірі 2,7 трлн рублів
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Тепловизоры для военных: выбор, преимущества и где купить06.02.2025 / 02:10Современные технологии играют ключевую роль в обеспечении безопасности и эффективности военных операций. Тепловизоры для военных стали незаменимыми инструментами, которые позволяют вести наблюдение, выявлять цели и проводить разведку даже в самых сложных условиях. Если вы хотите купить тепловизор для военных, важно знать, какие характеристики и возможности предлагают современные устройства, чтобы сделать правильный выбор.
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